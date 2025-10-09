jueves, octubre 9, 2025
Al Instante

Presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, desde el Auditorio Roberto Cordero Citalán en el municipio de Comitán de Domínguez.

Con el compromiso de consolidar una justicia con rostro humano en todo el territorio estatal, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, desde el Auditorio Roberto Cordero Citalán en el municipio de Comitán de Domínguez.

