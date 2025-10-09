Desde la región Norte, Eduardo Ramírez reitera compromiso de ser un gobernador cercano al pueblo

· En Solosuchiapa e Ixtapangajoya realizó acciones en materia de campo, salud, alfabetización, infraestructura educativa y de caminos

En gira de trabajo por los municipios de Solosuchiapa e Ixtapangajoya, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó acciones en materia de salud, alfabetización, infraestructura educativa y de caminos, además de entregar insumos agrícolas. En este marco, destacó que, tras recuperar la paz y la seguridad, ahora el esfuerzo se enfoca en el bienestar social, el desarrollo económico y la prosperidad de la región Norte y de todo Chiapas.



“Aspiro a ser un gobernador cercano a la gente. No quiero que los problemas me lleguen a la oficina; me gusta ir a los ejidos, a las escuelas, a las plazas públicas, al encuentro con el pueblo para resolverlos. Esa es la mística que tenemos en la Cuarta Transformación y lo que nos ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum: fortalecer el trabajo y el entendimiento entre pueblo y gobierno”, expresó.

En Solosuchiapa, el mandatario inauguró espacios en la Escuela Primaria Rómulo Calzada Hernández y el Andador Peatonal en el tramo carretero federal del Km. 106+640 al 107+800; dio inicio a la construcción del camino Solosuchiapa–Álvaro Obregón y anunció la rehabilitación del camino Agustín Rubio–Ignacio Zaragoza, entre otras obras. Además, entregó bombas aspersoras y plantas frutales, precisando que se contratará con el seguro agrícola para proteger la producción ante riesgos por lluvias. También constató los servicios de las unidades médicas y los módulos del Icatech.

En Ixtapangajoya, aseguró que la región Norte “no será la más olvidada”, pues su desarrollo es ahora una prioridad. En este contexto, entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización e insumos agrícolas; inauguró infraestructura educativa en la Telesecundaria 80 Juan Sabines Gutiérrez, y anunció la rehabilitación de caminos para mejorar la conectividad y movilidad entre municipios, además del proyecto del sistema de agua potable municipal.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que la entrega de mil bombas aspersoras y 600 árboles frutales en Solosuchiapa e Ixtapangajoya fortalecerá la producción agropecuaria y la reforestación. Subrayó que el campo es prioridad para el gobernador y recordó que, con la Nueva ERA, las y los productores cuentan con un seguro ganadero que protege el 100 por ciento de su patrimonio ante desastres naturales. Añadió que se abrirán nuevas rutas de recolección de Liconsa, con un precio preferencial de 11.50 pesos por litro de leche, en beneficio de la región Norte.

El secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, señaló que, gracias al impulso de Eduardo Ramírez, Chiapas avanza en materia educativa y ocupa el primer lugar nacional en afiliaciones a la beca Rita Cetina. Destacó que, mediante el programa Chiapas Puede, en Solosuchiapa se alfabetiza al 50 por ciento de la población no lectora, y en Ixtapangajoya 173 personas ya iniciaron este proceso. Exhortó a sumarse para lograr que ambos municipios sean territorios libres de analfabetismo, un enemigo que limita el desarrollo de los pueblos.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, resaltó el trabajo de las Unidades Médicas Móviles, que han recorrido más de 70 municipios y brindado más de 2 millones de atenciones en localidades de difícil acceso, con servicios de consulta general, laboratorio, mastografía y odontología. Dio a conocer que próximamente llegarán a esta región las Unidades de Atención Comunitaria y Detección Oportuna del Cáncer de Mama, que ofrecerán atención integral, desde mastografía hasta biopsia y ultrasonido, según las necesidades de cada paciente.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, informó que en Solosuchiapa se invertirán más de 28 millones de pesos para construir un kilómetro del camino Solosuchiapa–Álvaro Obregón y rehabilitar 3.5 kilómetros del camino Agustín Rubio–Ignacio Zaragoza. En tanto, precisó que en Ixtapangajoya se destinarán más de 69 millones de pesos para rehabilitar 9 kilómetros del camino Ixtapangajoya–El Zapotillo y 3.7 kilómetros del camino Ixtapangajoya–Raya Tabasco.

El director general del Inifech, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en Solosuchiapa, en la Escuela Primaria Rómulo Calzada Hernández, se rehabilitaron dos edificios con siete aulas, red eléctrica y señalización, con una inversión de 2.4 millones de pesos. Asimismo, en Ixtapangajoya se entregaron dos aulas equipadas en la Telesecundaria Número 80 Juan Sabines Gutiérrez, reafirmando el compromiso de llevar más infraestructura educativa a donde más se necesita.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció el compromiso de Eduardo Ramírez para impulsar el desarrollo de los municipios a través de obras y acciones que consolidan la Nueva ERA en Chiapas. Afirmó que desde el Poder Legislativo se continuará trabajando de la mano con el Ejecutivo estatal para fortalecer esta transformación en beneficio de todas y todos.

Por su parte, los alcaldes de Solosuchiapa, Fernando Aparicio Gómez, y de Ixtapangajoya, Juan Ignacio González García, destacaron los avances en salud, educación, infraestructura y seguridad en sus municipios, gracias al apoyo del Gobierno del Estado, y reiteraron su disposición de seguir trabajando coordinadamente para mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

A nombre de las y los productores beneficiados, Manuel Gómez Ruiz reconoció en el gobernador Eduardo Ramírez a un líder humanista comprometido con transformar el rostro de Chiapas mediante acciones con sentido social. Agradeció la entrega de apoyos agrícolas y árboles frutales, que permitirán mejorar el bienestar de las familias del campo.

Finalmente, Abel Gómez Sánchez, beneficiario de la beca Rosario Castellanos, compartió que hace cuatro meses no sabía leer ni escribir, pero gracias al programa Chiapas Puede su vida ha cambiado. Invitó a mujeres y hombres a sumarse a esta iniciativa, que además de brindar alfabetización, fortalece la economía familiar con un apoyo económico.

Acompañaron al gobernador el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva; los alcaldes de Sunuapa, Fredi Ramírez Díaz y de Chapultenango, Amancio Federico Lucas Hernández; la presidenta del DIF Municipal de Solosuchiapa, María de la Paz Salcedo Millán; y el director de Obras Públicas de Solosuchiapa, Antonio Ramírez, entre otros.