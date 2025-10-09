jueves, octubre 9, 2025
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial de Chiapas acerca la justicia al pueblo de La Trinitaria
Al Instante

Poder Judicial de Chiapas acerca la justicia al pueblo de La Trinitaria

0
20

– Juan Carlos Moreno Guillén continúa generando espacios de vinculación y cercanía en todos los distritos judiciales.

– La sociedad cambia, las demandas cambian y, por ello, también en el Poder Judicial debemos cambiar: Juan Carlos Moreno Guillén.

En un ambiente de diálogo y cercanía, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó una nueva jornada del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, celebrada en el municipio de La Trinitaria, donde reiteró su compromiso de fortalecer el vínculo entre la sociedad y quienes imparten justicia.

A través de una charla amena con la ciudadanía, Moreno Guillén manifestó que este programa tiene la finalidad de que el pueblo conozca para qué sirve el Poder Judicial y cómo se aplica la justicia; por ello, gracias a esta iniciativa, las personas juzgadoras escucharán personalmente a la ciudadanía en cada uno de los distritos judiciales, acompañándoles con empatía, puesto que cada historia que llega a los tribunales representa un esfuerzo humano por resolver conflictos y encontrar paz.

Asimismo, Moreno Guillén enfatizó que en la casa de la justicia “ya no existen privilegios, ni protegidas ni protegidos, y eso se ha demostrado con los cambios que se han implementado, porque la sociedad cambia, las demandas cambian y, por ello, también en el Poder Judicial debemos cambiar y adaptarnos a los nuevos tiempos”.

Acompañado del presidente municipal Denis Gabriel Solís Alvarado y del diputado Ervin Leonel Pérez Alfaro, manifestó que, con este programa, cada quince días «todas las personas juzgadoras van a tener la obligación de atender al público en general, de estar abiertas: si alguien tiene una duda o necesita una orientación».

De igual manera, añadió que se continuará con las mejoras, renovaciones e inauguraciones en infraestructura para los distritos judiciales, para contar con espacios dignos tanto para las y los servidores como para las personas usuarias de justicia.

Al finalizar el evento, se abrió un diálogo directo donde Juan Carlos Moreno Guillén respondió las inquietudes de las y los asistentes en un ambiente de confianza, compartiendo su visión de un Poder Judicial que se construye con el ejemplo, el diálogo, la empatía y el trabajo directo en cada distrito, convencido de que la justicia es la paz.

Poder Judicial de Chiapas acerca la justicia al pueblo de La Trinitaria
Artículo anterior
SSP entrega equipamiento a guardias estatales de la región Soconusco de Chiapas
Artículo siguiente
Desde la región Norte, Eduardo Ramírez reitera compromiso de ser un gobernador cercano al pueblo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Llevamos justicia social al rescatar espacios recreativos: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Al inaugurar la rehabilitación de la Plaza Las Palapitas, ubicada en la comunidad de Playa Linda, el alcalde Yamil Melgar Bravo afirmó que su...
Leer más

LLUVIAS PUNTUALES TORRENCIALES EN SAN LUIS POTOSÍ, QUERÉTARO, HIDALGO, PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO Y OAXACA

Al Instante staff - 0
Este día, la tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, por lo que su circulación y...
Leer más

Fuerte lluvia cae en el centro de la ciudad de #Tapachula

Al Instante staff - 0
Fuerte lluvia cae en el centro de la ciudad de #Tapachula, tome sus precauciones. EL ORBE/ Mesa de Redacción.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV