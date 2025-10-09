SSP entrega equipamiento a guardias estatales de la región Soconusco de Chiapas

Con el objetivo de mantener a una Guardia Estatal bien equipada para las tareas de seguridad y de proximidad social, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) realizó la entrega de uniformes a los elementos del sector V y subsectores de la región Soconusco de Chiapas.

Personal de almacenes generales de la SSP, en el sector V de Tapachula realizó la entrega de uniformes a elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fronteriza y Guardia Estatal Complementaria, como parte del compromiso del gobierno del estado de Chiapas, que encabeza el mandatario, Eduardo Ramírez Aguilar.



En esta ocasión, personal destacamentado en el sector V de Tapachula y los subsectores de Huixtla, Tuxtla Chico, Suchiate, Frontera Hidalgo, Huehuetán y del grupo de caballería establecido en Ahuacatlán municipio de Cacahoatán; recibieron botas, pantalones, guerreras, playeras, gorras e impermeables.

Con estas acciones, la SSP brinda las condiciones necesarias laborales a las guardias estatales como parte de la dignificación, lo que permitirá mantener corporaciones presentables y con gallardía ante la sociedad en general, redituando la confianza mutua en el proceso de brindar seguridad, vigilancia y apoyo.