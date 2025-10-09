jueves, octubre 9, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSSP entrega equipamiento a guardias estatales de la región Soconusco de Chiapas
Al Instante

SSP entrega equipamiento a guardias estatales de la región Soconusco de Chiapas

0
18

Con el objetivo de mantener a una Guardia Estatal bien equipada para las tareas de seguridad y de proximidad social, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) realizó la entrega de uniformes a los elementos del sector V y subsectores de la región Soconusco de Chiapas.

Personal de almacenes generales de la SSP, en el sector V de Tapachula realizó la entrega de uniformes a elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fronteriza y Guardia Estatal Complementaria, como parte del compromiso del gobierno del estado de Chiapas, que encabeza el mandatario, Eduardo Ramírez Aguilar.


En esta ocasión, personal destacamentado en el sector V de Tapachula y los subsectores de Huixtla, Tuxtla Chico, Suchiate, Frontera Hidalgo, Huehuetán y del grupo de caballería establecido en Ahuacatlán municipio de Cacahoatán; recibieron botas, pantalones, guerreras, playeras, gorras e impermeables.

Con estas acciones, la SSP brinda las condiciones necesarias laborales a las guardias estatales como parte de la dignificación, lo que permitirá mantener corporaciones presentables y con gallardía ante la sociedad en general, redituando la confianza mutua en el proceso de brindar seguridad, vigilancia y apoyo.

SSP entrega equipamiento a guardias estatales de la región Soconusco de Chiapas
Artículo anterior
Migrantes denuncian presuntas detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Guardia Nacional
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Migrantes denuncian presuntas detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Guardia Nacional

Al Instante staff - 0
• Temen por la seguridad de los detenidos; entre ellos mujeres y supuestamente niños. Pijijiapan, Chiapas 9 de octubre del 2025.- Migrantes de diferentes nacionalidades que...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a masculino por el probable delito de abigeato en Reforma

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV