sábado, octubre 11, 2025
InicioAl InstanteSSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y presuntos...
Al Instante

SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona por la portación de arma de fuego, cartuchos útiles y presuntos narcóticos, en tramo carretero.

En acciones preventivas y disuasivas, en el tramo carretero Rayón a Rincón Chamula San Pedro, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Ismael “N”, quien conducía un vehículo marca Ford, tipo Explorer de color gris, a quien le aseguraron un fusil de asalto AR-15 con 1 Cargador, 75 cartuchos útiles calibre .223, 5 cartuchos percutidos y un chaleco tipo táctico de color verde militar.


El detenido junto a los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar, que el detenido, se encuentra presuntamente relacionado con la agresión de dos personas con armas de fuego en Rincón Chamula San Pedro.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener acciones preventivas y disuasivas en el estado de Chiapas, en contra de los delitos cometidos en contra de la ciudadanía.

