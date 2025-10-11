sábado, octubre 11, 2025
La Fiscalía General del Estado informa

La Fiscalía General del Estado informa que, sobre la desaparición de una menor de edad en el municipio de Tonalá; se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, encabezadas por un grupo especializado conformado por la Fiscalía de Distrito Istmo Costa y la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

