En operativo de seguridad detienen a dos personas con narcóticos en Cintalapa de Figueroa.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas con presuntos narcóticos, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.
Por estos hechos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones de prevención, combate e inhibición de ilícitos en el estado de Chiapas.