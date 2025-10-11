En operativo de seguridad detienen a dos personas con narcóticos en Cintalapa de Figueroa.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas con presuntos narcóticos, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

Durante patrullajes preventivos y disuasivos en la colonia El Huapinol, guardias estatales detuvieron a Tania “N” alias «La Güera» y José «N», por la posesión de una bolsa y un recipiente conteniendo en su interior aparentemente marihuana, 12 dosis de la droga conocida como cocaína, dinero en efectivo y 2 teléfonos celulares. Los detenidos se desplazaban a bordo de un vehículo Chevrolet tipo Silverado de color blanco con placas de circulación del estado de Quintana Roo.

Por estos hechos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones de prevención, combate e inhibición de ilícitos en el estado de Chiapas.