Habitantes de Laureles Piden Reubicación de Centro de Acopio de Basura

Habitantes de Laureles, en la zona oriente de la ciudad de #Tapachula, se manifiestan desde la mañana de este martes, para solicitar a las autoridades la reubicación del centro de acopio de basura.
Aseguran que la contaminación ha aumentado, aunado a los malos olores, además de que han proliferado ratas, cucarachas y moscas en la zona. Mantendrán bloqueado el acceso al centro de acopio, hasta que funcionarios lleguen a dialogar. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Inician Protesta de Brazos Caídos Trabajadores del SAT en Tapachula
En operativo interinstitucional, detienen a persona con vehículo con reporte de robo en Tapachula
