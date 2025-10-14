Habitantes de Laureles Piden Reubicación de Centro de Acopio de Basura

Habitantes de Laureles, en la zona oriente de la ciudad de #Tapachula, se manifiestan desde la mañana de este martes, para solicitar a las autoridades la reubicación del centro de acopio de basura.

Aseguran que la contaminación ha aumentado, aunado a los malos olores, además de que han proliferado ratas, cucarachas y moscas en la zona. Mantendrán bloqueado el acceso al centro de acopio, hasta que funcionarios lleguen a dialogar. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

1 de 3