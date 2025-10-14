martes, octubre 14, 2025
Al Instante

En operativo interinstitucional, detienen a persona con vehículo con reporte de robo en Tapachula

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un conductor de vehículo con reporte de robo vigente, en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia San Sebastián de la Perla del Soconusco, detuvieron a Marcelo “N”, quien conducía el vehículo marca Mazda 3 de color gris, unidad vehicular con reporte de robo vigente de acuerdo a la consulta realizada al sistema Plataforma México.

Por estos hechos fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso interinstitucional de prevención, combate e inhibición del delito de robo de vehículo en el estado de Chiapas.

