Poder Judicial del Estado dicta sentencia de 25 años de prisión a responsable de Homicidio Calificado

– No se permitirá impunidad en los delitos que vulneren la vida y la integridad de las personas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Bulmaro “N” por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de dos personas del sexo masculino, así como de un adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Arriaga, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tonalá resolvió imponer a Bulmaro “N” una pena de 25 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reitera su firme compromiso con una justicia más humana, donde las sentencias que emitan las personas juzgadoras no permitan la impunidad en los delitos que vulneren la vida y la integridad de las y los chiapanecos.