viernes, noviembre 14, 2025
spot_img
InicioAl InstanteMarchan Maestros en #Tapachula
Al Instante

Marchan Maestros en #Tapachula

0
12

Marchan Maestros en #Tapachula

Tapachula 14 de noviembre 2025._ Trabajadores de la educación activos, jubilados y administrativos marchan exigiendo la falta de cumplimiento a sus demandas en Tapachula.
El magisterio de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE. Marchan partiendo de la glorieta de bonanza para culminar con un mitin en la explanada del parque central Miguel Hidalgo.

El grupo de 80 maestros encabezados por el profe David Guzmán Salas Secretario regional de la sección 40 CNTE-SNTE y representante del bloque de organizaciones magisteriales (BAMOS 40) en esta ciudad.

Demandan el pago pendiente al gobierno, que en algunos casos datan de hace varios años.

Las acciones en el segundo día del Paro de 48 horas a nivel nacional. Guzmán Salas señalo que el magisterio chiapaneco continua exigiendo un alto a las afectaciones de los derechos laborales y sindicales. EL ORBE / Mesa de Redacción.

También solicitan una mesa de trabajo a nivel estatal y nacional, rechazo a la reforma educativa y a la reforma del ISSTECH -2020, jubilación justa de acuerdo a los años de servicio, exigimos pagos de PRODET y cadena de cambios 2017.

Artículo anterior
Paso Libre en la Carretera de Cuota Tuxtla – San Cristóbal
Artículo siguiente
Clientes de HSBC Se Sienten Robados
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Clientes de HSBC Se Sienten Robados

Al Instante staff - 0
Clientes de HSBC Se Sienten Robados Tapachula, Chiapas 14 de Noviembre del 2025.- Clientes del banco HSBC en Tapachula se sienten robados, después de que...
Leer más

Paso Libre en la Carretera de Cuota Tuxtla – San Cristóbal

Al Instante staff - 0
Paso Libre en la Carretera de Cuota Tuxtla - San Cristóbal
Leer más

Pobladores del Ejido Morelos en #Tapachula toman instalaciones del centro de salud, exigen cambio de personal.

Al Instante staff - 0
Pobladores del Ejido Morelos en #Tapachula toman instalaciones del centro de salud, exigen cambio de personal. EL ORBE/ Mesa de Redacción.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV