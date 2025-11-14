Marchan Maestros en #Tapachula

Tapachula 14 de noviembre 2025._ Trabajadores de la educación activos, jubilados y administrativos marchan exigiendo la falta de cumplimiento a sus demandas en Tapachula.

El magisterio de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE. Marchan partiendo de la glorieta de bonanza para culminar con un mitin en la explanada del parque central Miguel Hidalgo.

El grupo de 80 maestros encabezados por el profe David Guzmán Salas Secretario regional de la sección 40 CNTE-SNTE y representante del bloque de organizaciones magisteriales (BAMOS 40) en esta ciudad.

Demandan el pago pendiente al gobierno, que en algunos casos datan de hace varios años.

Las acciones en el segundo día del Paro de 48 horas a nivel nacional. Guzmán Salas señalo que el magisterio chiapaneco continua exigiendo un alto a las afectaciones de los derechos laborales y sindicales. EL ORBE / Mesa de Redacción.

También solicitan una mesa de trabajo a nivel estatal y nacional, rechazo a la reforma educativa y a la reforma del ISSTECH -2020, jubilación justa de acuerdo a los años de servicio, exigimos pagos de PRODET y cadena de cambios 2017.