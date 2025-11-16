Imprudencia en la rotonda: Taxi corta circulación y provoca choque en la 4ª Sur

Tapachula, Chiapas a 16 de noviembre de 2025. — Un accidente vehicular se registró alrededor de las 12 del mediodía de este domingo sobre la 4ª Avenida Sur, a la altura de una conocida plaza comercial, luego de que un taxi presuntamente no respetara la preferencia de paso en la rotonda.

De acuerdo con los primeros reportes, un Volkswagen Jetta color negro circulaba de sur a norte e ingresó a la rotonda, donde los vehículos que ya se encuentran dentro mantienen la preferencia. Sin embargo, el conductor de un taxi le habría cortado la circulación al no atender la señalética de “ceda el paso” instalada en la zona.

Testigos señalaron que en este punto se registran uno o dos accidentes por semana, debido a la falta de conocimiento vial y a que algunos automovilistas no respetan la preferencia al incorporarse a la rotonda.

Elementos de Tránsito del Estado arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades. Minutos más tarde, personal de grúas efectuó el retiro de los vehículos involucrados.

También acudió la aseguradora del taxi, cuyos peritos valoraron los daños materiales, los cuales ascienden a varios miles de pesos por las afectaciones en ambas unidades.

Finalmente, se reiteró el llamado a los automovilistas para respetar la señalética vial, evitar el uso de dispositivos móviles mientras conducen y mantener una distancia segura entre vehículos —de tres a cinco metros— con el fin de prevenir más percances en esta transitada zona. El Orbe / Carlos Montes