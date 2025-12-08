27 detenidos en combate al narcomenudeo por las Fuerzas de los tres órdenes de gobierno: Fiscal General

• En Tuxtla se detuvieron a 15 personas derivado de dos operativos realizados este lunes por la mañana

• En San Cristóbal de Las Casas fueron detenidas 12 personas en flagrancia

Al realizar una comunicación en vivo a través de su cuenta de Facebook, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre los operativos realizados este lunes en Tuxtla Gutiérrez, mismos que, dijo, responden a una estrategia coordinada entre fuerzas federales, estatales y municipales para combatir el narcomenudeo.

Señaló que en redes sociales circularon comentarios y diversas hipótesis sobre lo ocurrido, pero subrayó que se trató de acciones legítimas para garantizar la seguridad en la capital del estado. Asimismo, agradeció el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, así como de Fiscales Federales, quienes desde días anteriores se han sumado a estas acciones. “Estamos trabajando de manera conjunta para combatir un delito que es de materia concurrente”.



Al respecto, apuntó que la mañana de este lunes, en la colonia Capulines de Tuxtla Gutiérrez, a las 9:00 de la mañana, se llevó a cabo un operativo en el que se logró la detención de siete personas que portaban un arma larga, tres armas cortas, narcóticos (entre ellos polvo blanco al parecer cocaína), básculas grameras, marihuana, cartuchos y cargadores balísticos.

Los detenidos fueron identificados como Pablo “N”, Manuel “N”, Carlos “N”, Alan “N”, Alejandra “N”, Brenda “N” y Emmanuel “N”, quienes quedaron sujetos a investigación por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como por traslado de vehículo robado, y se realizará el desglose correspondiente para dar vista a la Fiscalía General de la República por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

De igual manera, casi de forma simultánea, se registró un segundo operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República. Esta acción derivó de un cateo realizado en una vivienda de la colonia Vida Mejor, entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Durante la diligencia, civiles armados dispararon contra las fuerzas del orden, por lo que se repelió la agresión, resultado de lo cual dos personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica inmediata, y ambas se reportan estables y fuera de peligro.

Como resultado del operativo se detuvieron a ocho personas: Marco “N”, de Tuxtla Gutiérrez; Ricardo “N”, de Villaflores; Jorge “N”, de Villa Corzo; Alejandro “N”, de Villa Corzo; José “N”, de Villa Corzo; Elsa “N”, originaria de El Salvador, así como Roberto “N”, originario de Villaflores, y Santiago “N”, de Tuxtla Gutiérrez, siendo los dos últimos quienes resultaron lesionados.

Todos están siendo investigados por asociación delictuosa, además del delito de narcomenudeo y se dará vista a la autoridad federal por el delito de portación de arma de fuego.

Jorge Llaven también dio a conocer que el pasado 6 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas fueron detenidas 12 personas por los delitos de robo de vehículo, en su modalidad de traslado; violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; contra la salud y narcomenudeo.

Los detenidos son: Genaro «N», originario de Oaxaca; Juan «N», de Michoacán; Sergio «N», de Pueblo Nuevo Solistahuacán; Francisco «N», de Guadalajara, Jalisco; José G. «N», de Tuxpan, Jalisco; José A. «N», de Zapopan, Jalisco; Luis «N», de Guadalajara, Jalisco; Ángel «N», de Guadalajara, Jalisco; Yoselín «N», Darwin «N» y un adolescente, de 16 años de edad, originarios de Tepic, Nayarit; así como otro adolescente de 15 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco.

Detalló que se les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, un vehículo, narcóticos, así como equipo táctico diverso, y en las próximas horas serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrenten la justicia. Asimismo, indicó que cuatro de ellos cuentan con fichas de búsquedas en sus estados y que está en comunicación con las Fiscalías de Nayarit y Jalisco para poder ahondar en las investigaciones.

Durante esta transmisión, Jorge Llaven presentó la incidencia delictiva de Tuxtla Gutiérrez, correspondiente del 1 al 7 de diciembre, y señaló que, en cuanto a incidencia general, en comparación con la semana del 24 al 30 de noviembre, se registró un descenso del 24 por ciento. La semana antepasada se iniciaron 21 carpetas de investigación, mientras que en la primera semana de diciembre, 16.

En cuanto a la incidencia de delitos de alto impacto, refirió que se tienen una disminución del 100 por ciento, ya que la semana antepasada se iniciaron siete carpetas de investigación y la que concluyó el día de ayer no tuvo ningún inicio de carpeta de investigación.

Finalmente, Llaven Abarca se refirió a las mediciones de los delitos sexuales, en donde en esta semana se inició una carpeta de investigación; la semana antepasada se tuvieron dos denuncias de abuso sexual y en esta semana una, lo que significa una disminución del 50 por ciento. En cuanto al delito de violencia familiar, tuvo un incremento del 37 por ciento, donde se recibieron 37 denuncias.