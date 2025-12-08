lunes, diciembre 8, 2025
Aseguran a 8 personas por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; delitos contra la salud y homicidio en grado de tentativa

En seguimiento a la investigación derivada de la detención de 12 personas el pasado 6 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Marina), fortalecieron las líneas de investigación que permitieron obtener nuevos indicios sobre posibles actividades delictivas relacionadas al grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Como resultado de estos trabajos, se logró ubicar un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la colonia Gabriel Gutiérrez Zepeda, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Al arribar al lugar, el personal operativo confirmó la presencia de personas armadas dentro del domicilio, quienes agredieron a las corporaciones con disparos de arma de fuego. En apego a los protocolos de actuación y legítima defensa, se repelió la agresión, logrando el aseguramiento de ocho personas vinculadas presuntamente a actividades delictivas y puestas a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y delitos contra la salud.

Durante la intervención se aseguraron dos armas largas tipo “cuerno de chivo” con cinco cargadores, un fusil AR-15 con su respectivo cargador y un arma larga color negro con culata de madera, calibre 7.62×39 con cinco cargadores abastecidos. Asimismo, se confiscó una motocicleta color rojo con negro. Entre los detenidos se encuentran Marco “N”; Ricardo “N”; Jorge “N”; Roberto “N” (lesionado); José “N”; Elsa “N”; Santiago “N” (lesionado) y José A “N”.

Los dos masculinos lesionados recibieron atención prehospitalaria por parte de personal de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes acudieron garantizando la atención correspondiente conforme a los protocolos establecidos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso con las familias chiapanecas, garantizando el cumplimiento de la ley para continuar asegurando un Chiapas seguro para vivir.

