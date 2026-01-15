jueves, enero 15, 2026
Eduardo Ramírez fortalece infraestructura carretera en Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha los trabajos de reconstrucción del camino Fronteriza del Sur–Zamora Pico de Oro–Las Guacamayas–Boca de Chajul– Fronteriza del Sur, con una inversión superior a 67.6 millones de pesos, en beneficio de más de 17 mil habitantes de diversas localidades de los municipios de Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas.

En esta gira de trabajo, el mandatario también visitó la Escuela Primaria Bilingüe Belisario Domínguez Palencia, en Benemérito de las Américas, donde inauguró nuevos espacios educativos con una inversión cercana a los dos millones de pesos. Más tarde, en Marqués de Comillas, supervisó la construcción del puente vehicular El Oaxaco, obra a la que se destinan más de 11 millones de pesos. En ese marco, Ramírez Aguilar subrayó que estas acciones impulsan el desarrollo social, económico y productivo de las regiones de Chiapas.

