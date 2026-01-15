Eduardo Ramírez fortalece infraestructura carretera en Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas

En el municipio de Benemérito de las Américas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a los trabajos de reconstrucción del camino E.C. Fronteriza del Sur–Zamora Pico de Oro–Las Guacamayas–Boca de Chajul–E.C. Fronteriza del Sur, con una inversión superior a 67.6 millones de pesos, en beneficio de más de 17 mil habitantes de diversas localidades. En este marco, destacó que su administración trabaja de manera permanente y comprometida en la rehabilitación y mejora de todos los tramos carreteros estatales.



“Vamos a atender esta región que es muy importante. Me propuse rehabilitar todos los caminos del estado; no es sencillo, son más de dos mil kilómetros, pero entre este año y el que sigue los vamos a dejar en condiciones óptimas”, expresó, al subrayar que estas acciones impulsan el desarrollo social, económico y productivo de las regiones de Chiapas. Asimismo, aseguró que su gobierno no bajará la guardia y continuará trabajando de forma coordinada con las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad de esta región fronteriza y de todo el estado, lo que permitirá fortalecer programas sociales y proyectos en distintos rubros, a fin de contribuir a la prosperidad compartida de los pueblos.

El mandatario también visitó la Escuela Primaria Bilingüe Belisario Domínguez Palencia, donde inauguró nuevos espacios educativos con una inversión cercana a los dos millones de pesos. Durante la convivencia con estudiantes, docentes y personal directivo, manifestó que garantizar escuelas dignas, seguras y de calidad para la niñez y juventud chiapaneca es una de las prioridades de su administración.

Más tarde, en el municipio de Marqués de Comillas, el gobernador supervisó la construcción del puente vehicular El Oaxaco, obra a la que se destinan más de 11 millones de pesos. Señaló que el objetivo es lograr que no exista ningún tramo carretero en malas condiciones y expresó: “los caminos nos llevan a mejores horizontes; los puentes nos unen, agilizan el paso y nos hacen más fácil la vida”. Enfatizó que su gobierno es itinerante y mantiene cercanía con la gente para atender sus necesidades, especialmente de los pueblos que durante años permanecieron en el olvido.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que tanto la reconstrucción del camino E.C. Fronteriza del Sur–Zamora Pico de Oro–Las Guacamayas–Boca de Chajul–E.C. Fronteriza del Sur como la construcción del puente vehicular El Oaxaco responden a una demanda histórica y contribuyen de manera directa al bienestar de la población de distintas localidades de Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas.

El diputado federal Alfredo Vázquez Vázquez reconoció la labor del gobernador Eduardo Ramírez, a quien calificó como un mandatario de territorio y de compromiso permanente con Chiapas. Destacó su cercanía con la ciudadanía, su visión para atender las necesidades reales de las comunidades y la importancia de sumar esfuerzos para consolidar el desarrollo del estado.

Por su parte, el presidente municipal de Benemérito de las Américas, Juan Gómez Morales, reconoció el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez y agradeció su visita, así como la realización de obras de beneficio social para la población. Subrayó su compromiso con la rehabilitación de la carretera federal, al instruir el inicio de trabajos en los tramos más afectados, lo que favorecerá a los sectores ganadero, agrícola, turístico y comercial del municipio.

El alcalde de Marqués de Comillas, Eleazar Pérez Gordillo, reconoció al gobierno de la Nueva ERA por su compromiso con el desarrollo de los municipios y señaló que la reactivación de este puente estratégico permitirá dinamizar la economía local en beneficio de todos los sectores.

Las y los habitantes de la región reconocieron las estrategias que el gobernador Eduardo Ramírez impulsa en materia de seguridad, turismo, caminos e infraestructura educativa, entre otras acciones, las cuales han permitido transformar con humanismo esta nueva ERA en Chiapas.

En esta gira de trabajo acompañaron al gobernador la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; en representación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Jordán Constantino Borraz; así como el director de la Escuela Primaria Bilingüe Dr. Belisario Domínguez Palencia, Isaías Vázquez González, entre otras autoridades.