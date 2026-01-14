LA EXPO FERIA TAPACHULA 2026, CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN: YAMIL MELGAR.

14 de enero 2026, Tapachula, Chiapas.- En el marco de la presentación de la cartelera del Palenque de la Expo Feria Tapachula 2026, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, reafirmó su respaldo a la muestra agrícola, comercial, empresarial y ganadera más importante de la región.

Mencionó que la Expo Feria Tapachula 2026, no sólo es una celebración cultural, sino también una plataforma importante para promover el desarrollo económico, turístico y comercial de Tapachula y la región.

«Vamos a apoyar a la feria de los tapachultecos para que esta edición sea exitosa y genere una importante derrama económica que beneficie al sector comercial y de servicios de la ciudad», aseveró el alcalde.

El presidente del Consejo Directivo de la Expo Feria Tapachula 2026, Emilio Barrios Solano, agradeció el respaldo del alcalde de Tapachula, para que la edición 2026, trascienda más allá de nuestras fronteras.

En el Palenque de la Expo Feria Tapachula 2026.

Estuvieron presentes el director general de la Expo Feria Tapachula, Alberto Pineda Tuells y Angie I, Reina 2025 de la feria.