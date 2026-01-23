Donativo impulsa movilidad inclusiva en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 23 de enero de 2026.— La colaboración entre el sector empresarial y la ciudadanía permitió fortalecer la movilidad de personas con discapacidad en Tapachula, tras el donativo otorgado a la asociación Caminando Por Una Esperanza de Vida (CAESVI), que beneficiará de manera directa a cerca de 50 personas.

La organización recibió un apoyo económico por 298 mil 32 pesos, recurso que será destinado a la adquisición de una unidad tipo Urban, con la finalidad de facilitar el traslado de personas con discapacidad a consultas médicas, terapias de rehabilitación y otras actividades esenciales.