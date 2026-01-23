viernes, enero 23, 2026
spot_img
InicioAl InstanteDonativo impulsa movilidad inclusiva en Tapachula.
Al Instante

Donativo impulsa movilidad inclusiva en Tapachula.

0
14

Tapachula, Chiapas; 23 de enero de 2026.— La colaboración entre el sector empresarial y la ciudadanía permitió fortalecer la movilidad de personas con discapacidad en Tapachula, tras el donativo otorgado a la asociación Caminando Por Una Esperanza de Vida (CAESVI), que beneficiará de manera directa a cerca de 50 personas.
La organización recibió un apoyo económico por 298 mil 32 pesos, recurso que será destinado a la adquisición de una unidad tipo Urban, con la finalidad de facilitar el traslado de personas con discapacidad a consultas médicas, terapias de rehabilitación y otras actividades esenciales.

Artículo anterior
Con una victoria inicia la Selección Mexicana el 2026.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con una victoria inicia la Selección Mexicana el 2026.

Al Instante staff - 0
Leer más

Con el respaldo del Gobernador Eduardo Ramírez, se fortalece el combate a la emergencia sanitaria en Tapachula.

Al Instante staff - 0
Yamil Melgar Con el respaldo del Gobernador Eduardo Ramírez , se fortalece el combate a la emergencia sanitaria en Tapachula.
Leer más

Fuerte impacto entre motocicletas provoca dos heridos en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas | viernes 23 de enero de 2026.— 9:30 horas Un aparatoso choque entre dos motocicletas dejó como saldo dos personas lesionadas...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV