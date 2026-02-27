Tapachula deja atrás el basurero a cielo abierto y consolida el Relleno Sanitario Tipo A: Yamil Melgar

La transformación de Tapachula es una realidad.

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal, Yamil Melgar, informó que el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos dejó de operar como basurero a cielo abierto y hoy se ha transformado y opera como Relleno Sanitario Tipo A, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Este avance marca un antes y un después en la gestión ambiental del municipio.

El alcalde reconoció el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, por su interés en apoyar a la región del Soconusco, especialmente a Tapachula. Asimismo, destacó el acompañamiento de la secretaria de Medio Ambiente, Malena Torres; del secretario estatal de Protección Civil, Mauricio Cordero; y de la secretaria de Infraestructura del Estado, Ana Karen Gómez Suárez, cuya coordinación institucional fue clave para consolidar esta transformación.

Melgar recordó que el incendio provocado el pasado 31 de diciembre representó uno de los mayores retos para la administración municipal. “Fue un momento complejo que puso a prueba nuestra capacidad de respuesta y en el que también enfrentamos críticas de quienes prefieren señalar antes que construir. Decidimos convertir la adversidad en una oportunidad para hacer lo correcto”, expresó.

El edil agregó que hace apenas unos días se intentó nuevamente provocar un incendio en el lugar; sin embargo, gracias a la estrategia de seguridad implementada y al reordenamiento técnico del sitio —que ahora opera bajo un esquema por bloques y con control adecuado de los residuos— la situación fue contenida oportunamente. “Hoy las condiciones son distintas. El relleno sanitario está estructurado de manera que es mucho más difícil que se repita un siniestro como el que vivimos anteriormente”, afirmó Melgar.

Finalmente, subrayó que este logro no es solo un cambio de categoría, sino una acción concreta que protege la salud pública y el entorno. “Seguimos avanzando con determinación y coordinación institucional. Tapachula está demostrando que cuando hay voluntad, los resultados se traducen en bienestar para nuestras familias”, concluyó Melgar.