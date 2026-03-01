domingo, marzo 1, 2026
spot_img
InicioAl InstanteJuan Carlos Moreno Guillén celebra reconocimiento al mérito académico chiapaneco
Al Instante

Juan Carlos Moreno Guillén celebra reconocimiento al mérito académico chiapaneco

0
4

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó la primera edición de la entrega de la Medalla “Ángel Albino Corzo Castillejo”, con la que el Honorable Congreso del Estado reconoce la eminente trayectoria y el legado de mexicanas y mexicanos que han sobresalido en el ámbito político, educativo, económico o cultural, procurando el beneficio colectivo y la exaltación de nuestros valores sociales y culturales.

Durante sesión solemne, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impuso esta medalla al chiapaneco Florentino Pérez Pérez, quien ha destacado en el panorama educativo en nuestra entidad, y actualmente desde la Universidad Autónoma de Chiapas, como secretario académico, lidera la transición hacia un modelo incluyente que integra la innovación tecnológica en la justicia social.


En este marco, el magistrado presidente Moreno Guillén se congratuló por esta distinción al educador e investigador Florentino Pérez Pérez, porque reconoce su trayectoria y, al mismo tiempo, fortalece el impulso a la educación, que constituye un pilar fundamental para consolidar una sociedad más fuerte, incluyente y justa.

Participaron y asistieron en esta sesión, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la familia del galardonado; representantes de las Fuerzas Armadas; legisladoras y legisladores estatales y federales; presidentas y presidentes municipales; personas juzgadoras del Poder Judicial; así como servidoras y servidores federales, estatales y municipales.

Juan Carlos Moreno Guillén celebra reconocimiento al mérito académico chiapaneco
Artículo anterior
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CONCLUYE EXITOSA Y CÁLIDA GIRA POR SINALOA Y BAJA CALIFORNIA SUR
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CONCLUYE EXITOSA Y CÁLIDA GIRA POR SINALOA Y BAJA CALIFORNIA SUR

Al Instante staff - 0
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CONCLUYE EXITOSA Y CÁLIDA GIRA POR SINALOA Y BAJA CALIFORNIA SUR; AVANZAN ACCIONES DE SEGURIDAD, EDUCACIÓN, SALUD Y AGUA Del viernes 27...
Leer más

Cada edición deja huella. 2026 hace historia.

Al Instante staff - 0
ADQUIERE TU ENTRADA A LA EXPO -EN LÍNEA- y evita las grandes colas. https://boletia.com/billboards/expo-feria-tapachula-2026 Más fácil llegar. Más fácil celebrar. Mantendremos también la taquilla tradicional. Costo del boleto: $...
Leer más

ADQUIERE TU ENTRADA A LA EXPO -EN LÍNEA-

Al Instante staff - 0
Cada edición deja huella. 2026 hace historia. ADQUIERE TU ENTRADA A LA EXPO -EN LÍNEA- y evita las grandes colas. https://boletia.com/billboards/expo-feria-tapachula-2026 Más fácil llegar. Más fácil celebrar. Mantendremos también la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV