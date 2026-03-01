PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CONCLUYE EXITOSA Y CÁLIDA GIRA POR SINALOA Y BAJA CALIFORNIA SUR; AVANZAN ACCIONES DE SEGURIDAD, EDUCACIÓN, SALUD Y AGUA

Del viernes 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una exitosa y cálida gira por los estados de Sinaloa y Baja California Sur, donde miles de personas la recibieron con gran ánimo,

Su recorrido inició en Sinaloa; en Mazatlán presidió su conferencia matutina, en la que destacó la reducción del 50% en el promedio de homicidios dolosos en la entidad respecto a junio de 2025. Además, anunció que el estado contará con 20 planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” e hizo entrega de becas Benito Juárez.

Posteriormente, en San Ignacio, visitó el Centro de Salud de la región y entregó Programas para el Bienestar. Para concluir su visita, viajó a Culiacán, donde ante 30 mil sinaloenses dio arranque a la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS y supervisó la obra de revestimiento del canal Rosales.

Mientras tanto, en Baja California Sur, desde Comondú, destacó que México tiene como política exterior abogar por la paz mundial. Como parte de las acciones en la entidad, realizó un recorrido de supervisión en la obra de la presa “El Novillo”, que abastecerá de agua a La Paz.