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Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la prosperidad de Reforma y Bochil

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Reforma y Bochil, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa obras y acciones orientadas a la modernización y al mejoramiento integral de la infraestructura pública, con el propósito de fortalecer el bienestar y la prosperidad compartida de los pueblos.

En Reforma, el mandatario inauguró el parque lineal en la colonia Buena Vista, proyecto que representó una inversión superior a 4.3 millones de pesos y beneficiará a más de 44 mil 800 habitantes. En Bochil, entregó el muro de contención para la reducción de riesgos por deslizamiento de laderas, obra con una inversión de más de 17.3 millones de pesos, e inauguró el sistema de alcantarillado sanitario en la localidad Tierra Colorada, infraestructura a la que se destinaron 18.3 millones de pesos.

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