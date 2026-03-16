InicioAl InstanteEjecutan a balazos a un hombre en colonia Las Delicias, Municipio... Al Instante Ejecutan a balazos a un hombre en colonia Las Delicias, Municipio de Tapachula. 16 marzo, 2026 0 2 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail El asesinado respondía al nombre de Andrés «N». Sujetos armados llegaron a la papelería y le dieron de balazos. 1 de 2 Ejecutan a balazos a un hombre en colonia Las Delicias, Municipio de Tapachula.Ejecutan a balazos a un hombre en colonia Las Delicias, Municipio de Tapachula. Ejecutan a balazos a un hombre en colonia Las Delicias, Municipio de Tapachula. Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorReafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la prosperidad de Reforma y Bochil RELATED ARTICLES Al Instante Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la prosperidad de Reforma y Bochil 16 marzo, 2026 Al Instante Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la prosperidad de Reforma y Bochil 16 marzo, 2026 Al Instante Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, pilar de la seguridad en Chiapas 16 marzo, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la prosperidad de Reforma y Bochil Al Instante staff - 16 marzo, 2026 0 El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Reforma y Bochil, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa obras y... Leer más Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la prosperidad de Reforma y Bochil Al Instante staff - 16 marzo, 2026 0 • En Reforma, inauguró el parque lineal en la colonia Buena Vista, con una inversión superior a 4.3 mdp • En Bochil, entregó el muro de contención... Leer más Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, pilar de la seguridad en Chiapas Al Instante staff - 16 marzo, 2026 0 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 16 de marzo de 2026.- En la Nueva ERA de seguridad en Chiapas, la creación de Fuerza de Reacción Inmediata... Leer más Cargar más MAS Popular Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la prosperidad de Reforma y Bochil 16 marzo, 2026 Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la prosperidad de Reforma y Bochil 16 marzo, 2026 Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, pilar de la seguridad en Chiapas 16 marzo, 2026 Grupo interinstitucional detiene en flagrancia a cuatro personas por delitos contra la salud en Jiquipilas 16 marzo, 2026 Cargar más