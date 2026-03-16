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Ejecutan a balazos a un hombre en colonia Las Delicias, Municipio de Tapachula.

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El asesinado respondía al nombre de Andrés «N».
Sujetos armados llegaron a la papelería y le dieron de balazos.

Ejecutan a balazos a un hombre en colonia Las Delicias, Municipio de Tapachula.
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