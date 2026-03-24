Retiran restos humanos en menos de 20 minutos en Tapachula.

* Genera cuestionamientos el manejo de la escena.

Tapachula, Chiapas a 24 de marzo de 2026.- El hallazgo de restos humanos en la colonia Didier Cruz, en las inmediaciones del parque Los Cerritos y la zona ecológica ubicada detrás de la Jurisdicción Sanitaria, movilizó a corporaciones de seguridad la mañana de este martes; sin embargo, el rápido retiro de los indicios —en un lapso menor a 20 minutos— ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

De acuerdo con reportes recabados en el lugar, el aviso al sistema de emergencias C5 se registró a las 06:12 horas, luego de que un ciudadano alertara sobre la presencia de dos bolsas sospechosas abandonadas en la vía pública.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y, tras una inspección preliminar, confirmaron que en el interior se encontraban restos humanos, presuntamente correspondientes a un hombre y una mujer.

Testimonios y versiones coincidentes señalan que, minutos después de la confirmación, personal de Servicios Periciales arribó al sitio y realizó el levantamiento de los restos en un tiempo aproximado menor a 20 minutos, lo que derivó en una intervención expedita, pero limitada en cuanto a la documentación del lugar.

En el sitio no se observó un acordonamiento amplio ni la preservación integral de la escena, como lo establecen los protocolos en materia de cadena de custodia. Tampoco se restringió de manera estricta el acceso a civiles durante los primeros minutos.

Esta situación ha generado inquietud entre testigos, ya que la rapidez en las diligencias habría impedido una fijación más detallada de indicios que podrían resultar relevantes para la investigación.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un informe oficial detallado sobre estos hechos. De manera extraoficial, trascendió que los restos presentaban signos de violencia, aunque esta versión no ha sido confirmada.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y determinar posibles responsabilidades.

Carlos Montes