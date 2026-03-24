Tapachula, seguro para vacacionar en Semana Santa 2026: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 24 de marzo de 2026.– El Ayuntamiento de Tapachula se declara preparado para recibir la temporada vacacional de Semana Santa 2026, con acciones coordinadas en materia de salud pública y protección civil para salvaguardar a la población y visitantes.

En Puerto Madero, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, encabezó el inicio del Operativo Semana Santa 2026, en el marco de la Jornada Nacional de la Lucha contra el Dengue y la Chikungunya, destacando el trabajo conjunto con la Jurisdicción Sanitaria VII para disminuir riesgos por enfermedades transmitidas por vector.

“En Tapachula estamos trabajando con anticipación y en unidad para garantizar una Semana Santa segura; la prevención es clave para proteger a nuestra gente y a quienes nos visitan”, expresó el alcalde.



1 de 7

En el evento participaron el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Jaime Ordóñez Granja; el secretario de Salud Municipal, Pancho Castillo Ordóñez; los regidores Juan Carlos D’Amiano Solís, Edi Alberto García Juárez y Rosa Cortés Rueda; el supervisor regional de Acción Comunitaria de IMSS Bienestar, Carlos Eduardo Villatoro Paniagua, en representación de José Esaú Guzmán Morales, y la directora Denisse Lugardo Escobar.

Asimismo, el Cabildo realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil “Semana Santa Segura”, encabezada por el secretario Demetrio Martínez, donde se definieron protocolos y se capacitó a prestadores de servicios para fortalecer la prevención y la atención ante emergencias.