domingo, abril 12, 2026
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La Vigésima Segunda Zona Naval, Puerto Chiapas.

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Estas vacaciones de semana 2026 nos comunica a través de ENSAR (Estación de Búsqueda,Rescate y Vigilancia Marítima)
Un saldo blanco y 9 rescates durante dicha temporada vacacional.
Realizó un recorrido con medios de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía que estan enfocados en salvaguardar la integridad de la ciudadanía con elementos preparados y embarcaciónes que operan 24/7 las playas de Tapachula.
Para una atención inmediata llamar al número de emergencia ENSAR 962 620 4041. 9-1-1/C5
🚤Tte. Navío Bernadino Panduro Contreras quién Guió el recorrido.
🚤Primer Maestre. Brenda C.Caballero Flores,Patrón de Navio.

C. Paola Ruiz.

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