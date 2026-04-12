La Vigésima Segunda Zona Naval, Puerto Chiapas.

Estas vacaciones de semana 2026 nos comunica a través de ENSAR (Estación de Búsqueda,Rescate y Vigilancia Marítima)

Un saldo blanco y 9 rescates durante dicha temporada vacacional.

Realizó un recorrido con medios de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía que estan enfocados en salvaguardar la integridad de la ciudadanía con elementos preparados y embarcaciónes que operan 24/7 las playas de Tapachula.

Para una atención inmediata llamar al número de emergencia ENSAR 962 620 4041. 9-1-1/C5

🚤Tte. Navío Bernadino Panduro Contreras quién Guió el recorrido.

🚤Primer Maestre. Brenda C.Caballero Flores,Patrón de Navio.

C. Paola Ruiz.