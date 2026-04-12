Eduardo Ramírez inicia construcción de la ciclovía más grande del sur de México

* Conectará a Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa mediante un circuito de 17 kilómetros; contempla una inversión superior a 106 mdp

* Contará con botones de auxilio, cámaras de videovigilancia, alumbrado público solar y otros elementos urbanos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la construcción de la ciclovía más grande del sur de México, la cual conectará a los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa a través de un circuito de 17 kilómetros. Resaltó que este proyecto vial, con una inversión superior a 106 millones de pesos, contribuirá a mejorar la movilidad al ofrecer una alternativa de transporte eficiente, saludable y respetuosa con el medio ambiente.

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En este contexto, el mandatario señaló que la ciclovía, a la que han comenzado a referirse como “Zoque Vía”, agilizará la conectividad vial y promoverá la convivencia familiar. Precisó que se instalarán botones de auxilio y cámaras de videovigilancia enlazadas al C5, a Protección Civil y a la Cruz Roja, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar atención oportuna ante emergencias, además de alumbrado público solar y otros elementos urbanos que darán mayor certeza a las y los usuarios.

“Trabajaremos en unidad las autoridades estatales, ayuntamientos y ciclistas para concretar este importante proyecto vial. Vamos a hacer la ciclovía más bonita, urbana, elegante y, sobre todo, de gran utilidad para Chiapas y el sur de México”, expresó. Asimismo, comentó que este espacio también permitirá reconocer a las y los ciclistas chiapanecos que han dejado huella y enaltecido a la entidad en el ámbito deportivo.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, detalló que esta ciclovía comprende 17 kilómetros de circuito, ocho en Tuxtla Gutiérrez y nueve en Suchiapa. Indicó que la obra se ampliará para enlazarse con el bulevar y otros puntos estratégicos, con lo que se fortalecerá la movilidad. Además, subrayó que este proyecto surge por iniciativa del gobernador, quien, tras escuchar a grupos de ciclistas, atendió la necesidad de contar con condiciones seguras para la práctica de esta actividad.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, reconoció al gobierno de la Nueva ERA por la inversión destinada a la construcción de la ciclovía, al considerar que esta obra no solo brindará mayor seguridad y tranquilidad a las y los ciclistas que transitan por la zona, sino que también generará derrama económica y empleos. A su vez, resaltó el enfoque humanista del mandatario estatal y celebró esta acción que impulsa la actividad física y beneficia al gremio ciclista.

En representación de las y los ciclistas beneficiados, Alfredo Araujo Esquinca agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por concretar este anhelo del gremio. Recordó que el proyecto surgió tras un encuentro fortuito con el mandatario, quien atendió de inmediato la solicitud de contar con mayor señalización y una vía segura. Destacó que esta obra promueve una movilidad más sustentable y, en muestra de gratitud, le entregaron un jersey personalizado y una figura de barro negro con la representación de un jaguar como reconocimiento.

Estuvieron presentes en el evento la directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el diputado federal Guillermo Santiago; las diputadas locales María Mandiola Totoricaguena y Getsemaní Moreno Martínez; el presidente municipal de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, así como grupos de ciclistas.