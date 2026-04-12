Eduardo Ramírez inicia construcción de la ciclovía más grande del sur de México

Con el objetivo de mejorar la movilidad al ofrecer una alternativa de transporte eficiente, saludable y respetuosa con el medio ambiente, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la construcción de la ciclovía más grande del sur de México, que recorrerá 17 kilómetros entre Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa, con una inversión superior a 106 millones de pesos. Sostuvo que este proyecto mejorará la conectividad vial y fomentará la convivencia familiar; además, contará con botones de auxilio y cámaras de videovigilancia enlazadas al C5, a Protección Civil y a la Cruz Roja, así como alumbrado público solar y otros elementos urbanos que reforzarán la seguridad y permitirán brindar atención oportuna ante emergencias.