PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM FINALIZA GIRA POR MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA: ENTREGÓ ESCRITURAS, VIVIENDAS E INAUGURÓ UNA UNIVERSIDAD Y EL PRIMER POLO DE BIENESTAR
Del viernes 10 al domingo 12 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó Morelos, Puebla y Tlaxcala, encabezando acciones de gobierno en beneficio de sus habitantes.
* Puebla: En San José Chiapa, entregó 240 viviendas y 577 condonaciones de crédito a través del programa Vivienda para el Bienestar.
* Tlaxcala: En Teolocholco, cortó el listón inaugural de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En Huamantla, inauguró el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. Este proyecto cuenta con una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares y generará 5 mil nuevos empleos directos e indirectos.