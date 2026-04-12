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PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM FINALIZA GIRA POR MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA

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PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM FINALIZA GIRA POR MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA: ENTREGÓ ESCRITURAS, VIVIENDAS E INAUGURÓ UNA UNIVERSIDAD Y EL PRIMER POLO DE BIENESTAR

Del viernes 10 al domingo 12 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó Morelos, Puebla y Tlaxcala, encabezando acciones de gobierno en beneficio de sus habitantes.

* Morelos: En Ayala, entregó certificados de propiedad y reconocimientos a presidentas ejidales y conmemoró el 107 Aniversario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata. En el municipio de Emiliano Zapata, otorgó condonaciones de créditos de vivienda, como parte de la meta de reestructurar 5 millones de créditos.

* Puebla: En San José Chiapa, entregó 240 viviendas y 577 condonaciones de crédito a través del programa Vivienda para el Bienestar.

* Tlaxcala: En Teolocholco, cortó el listón inaugural de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En Huamantla, inauguró el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. Este proyecto cuenta con una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares y generará 5 mil nuevos empleos directos e indirectos.

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