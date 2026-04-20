Hablaré sobre la detención de los presuntos responsables de los lamentables feminicidios ocurridos en Cacahoatán y Palenque.
Asimismo, daré a conocer avances en las investigaciones por los hechos en la Plaza Cafeto de Tapachula el 15 de abril; del hecho de tránsito ocurrido en Villa Comaltitlán, y del caso de la localidad de Tziscao, donde el fin de semana hubo un enfrentamiento entre civiles.
En vivo desde Tapachula.
Hablaré sobre la detención de los presuntos responsables de los lamentables feminicidios ocurridos en Cacahoatán y Palenque.