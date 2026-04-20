En vivo desde Tapachula.

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Hablaré sobre la detención de los presuntos responsables de los lamentables feminicidios ocurridos en Cacahoatán y Palenque.
Asimismo, daré a conocer avances en las investigaciones por los hechos en la Plaza Cafeto de Tapachula el 15 de abril; del hecho de tránsito ocurrido en Villa Comaltitlán, y del caso de la localidad de Tziscao, donde el fin de semana hubo un enfrentamiento entre civiles.

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