En vivo desde Tapachula.

Hablaré sobre la detención de los presuntos responsables de los lamentables feminicidios ocurridos en Cacahoatán y Palenque.

Asimismo, daré a conocer avances en las investigaciones por los hechos en la Plaza Cafeto de Tapachula el 15 de abril; del hecho de tránsito ocurrido en Villa Comaltitlán, y del caso de la localidad de Tziscao, donde el fin de semana hubo un enfrentamiento entre civiles.