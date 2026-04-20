Fuerte lluvia se registra la tarde de este lunes en el centro de Tapachula

, lo que ha comenzado a generar encharcamientos en diversas calles y avenidas, principalmente en zonas de mayor tránsito vehicular y peatonal.

Se recomienda a la población extremar precauciones, ya que el pavimento mojado puede provocar accidentes, además de que algunas alcantarillas podrían saturarse, dificultando el flujo del agua. Automovilistas deben manejar con baja velocidad, encender luces y evitar circular por zonas inundadas.



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A peatones se les sugiere transitar con cuidado para evitar caídas, así como resguardarse durante las lluvias intensas. También es importante estar atentos a posibles descargas eléctricas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.