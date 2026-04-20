, lo que ha comenzado a generar encharcamientos en diversas calles y avenidas, principalmente en zonas de mayor tránsito vehicular y peatonal.
Se recomienda a la población extremar precauciones, ya que el pavimento mojado puede provocar accidentes, además de que algunas alcantarillas podrían saturarse, dificultando el flujo del agua. Automovilistas deben manejar con baja velocidad, encender luces y evitar circular por zonas inundadas.
Fuerte lluvia se registra la tarde de este lunes en el centro de Tapachula
, lo que ha comenzado a generar encharcamientos en diversas calles y avenidas, principalmente en zonas de mayor tránsito vehicular y peatonal.