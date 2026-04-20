Investigaremos a fondo la participación de autoridades municipales en los hechos de Plaza Cafeto: Fiscal General

• Instruyó continuar con las indagatorias por la posible participación de más servidores públicos coludidos

Al realizar su transmisión en vivo desde Tapachula, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que tras los lamentables hechos ocurridos en la Plaza Cafeto, en los que jóvenes armados realizaron destrozos y disparos, lesionando a una persona del sexo femenino, y además, se confirmó la presencia de una patrulla de la Policía Municipal, las investigaciones continúan por la posible participación de más servidores públicos coludidos.

Señaló que el 15 de abril se inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, contra la salud y portación de armas de fuego, llevando a cabo la detención de Lenin “N” y Laura “N”, ya que, con base en las cámaras de videovigilancia, se acreditó su participación.

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Asimismo, se constató la presencia de una patrulla de la Policía Municipal y sus dos ocupantes, quienes estuvieron en el lugar de los hechos y no dieron parte, por lo que se detuvo a Exal “N” y Marvin “N”, ambos policías municipales de Tapachula, quienes son investigados por su presunta complicidad.

“No vamos a permitir que ninguna corporación esté faltándole la confianza al pueblo de Chiapas; hoy, con esto queda demostrado que vamos a ser implacables, que habrá cero impunidad ante cualquier conducta delictiva y más tratándose de servidores públicos que son responsables de garantizar la paz”, acotó.

En otro momento, Jorge Llaven explicó que el pasado 19 de abril, se registraron hechos lamentables en el municipio de Villa Comaltitlán, donde persistía un bloqueo carretero luego de un hecho de tránsito en el que perdió la vida un joven. En el lugar se instaló una mesa de trabajo instaurada por la Secretaría General de Gobierno y Mediación, con la participación de subsecretarios, delegados de gobierno, la Fiscalía de Distrito y Ministerio Público, para atender a los pobladores inconformes.

Detalló que la Fiscalía integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión contra el presunto responsable, cuya localización continúa en proceso para que enfrente a la justicia; sin embargo, algunas personas bloquearon la carretera, retuvieron a servidores públicos y los amenazaron con causarles daño.

Ante esta situación, fuerzas del orden estatal implementaron un operativo, liberaron la vía de comunicación y rescataron sanos y salvos a las y los funcionarios. Por estos hechos, 22 personas fueron detenidas y trasladadas a la Fiscalía de Distrito en Tapachula y actualmente, rinden declaración para deslindar responsabilidades.

Aseguró que se actuará con objetividad, profesionalismo e imparcialidad y que quienes resulten responsables enfrentarán la justicia: “Vamos a ahondar en las investigaciones para ver quiénes fueron los líderes que estuvieron organizando, induciendo, incitando a la violencia para solicitar las correspondientes órdenes de aprehensión”, manifestó.

Subrayó que este gobierno ha sido respetuoso del derecho a la libre manifestación, pero ésta no ampara la comisión de delitos, tampoco que las personas puedan generar actos de ingobernabilidad.

De igual forma, Llaven Abarca dio a conocer que entre los ejidos El Refugio y Tziscao, municipio de La Trinitaria, se suscitó un altercado, donde lamentablemente perdió la vida Rigoberto “N”, de 49 años de edad y originario del ejido El Refugio, por lo que se inició la carpeta de investigación el 18 de abril y en coordinación con un equipo de Peritos, Agentes de Investigación y del Ministerio Público, se acudió al lugar de los hechos, en el que se halló su cuerpo sin vida, el cual presentaba un impacto de arma de fuego.

Mencionó que también se registraron daños en algunas viviendas y en este mismo evento resultó lesionada Margaria “N”, quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en más del 50 % de su cuerpo. Posteriormente, la víctima perdió la vida a consecuencia de dichas lesiones, por lo que la investigación fue reclasificada al delito de feminicidio.

Puntualizó que se está integrando la carpeta de investigación y se trabaja con un grupo especial desplegado en el municipio de La Trinitaria, para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Subrayó que no habrá impunidad y que quienes hayan participado en estos actos enfrentarán la justicia.

Durante esta transmisión en vivo, el Fiscal General informó sobre la incidencia delictiva en la región Soconusco, donde dijo que, de enero a marzo de 2026, se registra un descenso del 35% en la incidencia delictiva general. En cuanto a los delitos de alto impacto en la misma región, se reportó una disminución del 19%.

Apuntó que el homicidio doloso presenta una baja del 6%, al pasar de 36 casos en 2025 a 31 en 2026; y en el caso del feminicidio, se han registrado cinco casos en esta región, siendo la de mayor incidencia.

Respecto al municipio de Tapachula, dio a conocer que la incidencia delictiva general presenta una disminución del 30%, al pasar de 528 carpetas de investigación en 2025 a 367 en 2026. En delitos de alto impacto, se reportó una disminución del 22%, con 36 carpetas de investigación iniciadas. Reiteró que Tapachula es una prioridad dentro de la estrategia de seguridad que encabeza el Gobernador Eduardo Ramírez.

Finalmente, refirió que, a nivel nacional, Chiapas se posiciona en segundo lugar en menor incidencia delictiva, con una tasa de 35.51 delitos por cada 100 mil habitantes, y ocupa el primer lugar en reducción porcentual con un 48% menos delitos en comparación con el mismo periodo del año anterior. En delitos de alto impacto, el estado también se ubica en primer lugar con una tasa de 5.11, así como una reducción del 30.3%.

Reiteró el compromiso de mantener estos resultados y consolidar a Chiapas como una de las entidades más seguras del país.