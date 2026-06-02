Recuperación de Espacios Públicos Ayuda a Reactivar la Economía en Tapachula

*Comerciantes a Favor del Reordenamiento.

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio de 2026.- El proceso de recuperación de espacios públicos y ordenamiento comercial que impulsa el Ayuntamiento de Tapachula en el primer cuadro de la Ciudad, ha comenzado a generar respaldo entre comerciantes establecidos, quienes consideran que estas acciones son necesarias para devolver la funcionalidad, seguridad y competitividad económica al Centro Histórico.



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Demetrio Campuzano, presidente de la Agrupación de Comerciantes Establecidos Miguel Hidalgo (ACET), señaló que durante años el crecimiento desordenado del comercio y la ocupación indebida de calles y banquetas han afectado seriamente la movilidad y la llegada de consumidores a la zona comercial más importante de la Ciudad.Uno de los principales problemas que enfrentan actualmente los establecimientos es la falta de espacios para estacionamiento y la dificultad que tienen peatones y automovilistas para desplazarse libremente por el centro, dijo, situación que ha provocado que muchos consumidores opten por acudir a plazas y centros comerciales ubicados fuera del primer cuadro de la Ciudad.“El centro necesita orden. Todos debemos sujetarnos a las reglas, sin excepciones. Las calles son para la circulación de vehículos y peatones, y las banquetas deben estar libres para garantizar el acceso a los negocios y la seguridad de quienes nos visitan”, expresó.El dirigente comercial destacó que el reordenamiento no debe verse únicamente como una medida administrativa, sino como una estrategia de recuperación económica que permita atraer nuevamente a compradores locales, visitantes de municipios vecinos e incluso consumidores procedentes de Centroamérica, quienes históricamente han contribuido al dinamismo comercial de Tapachula.Asimismo, hizo un llamado a comerciantes formales, vendedores ambulantes, empresarios y autoridades municipales a trabajar de manera coordinada para construir un centro más ordenado, atractivo y competitivo.La mayoría de los comerciantes establecidos observa con buenos ojos las acciones emprendidas por el gobierno municipal, observó, siempre y cuando las medidas se apliquen de manera equitativa y bajo el principio de legalidad.Finalmente, subrayó que el rescate del Centro Histórico representa una oportunidad para fortalecer la economía local, generar mejores condiciones para la inversión y recuperar espacios públicos que beneficien tanto a comerciantes como a miles de ciudadanos que diariamente transitan por el corazón comercial de Tapachula. EL ORBE/ JC