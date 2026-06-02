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Todo Listo Para el 23º Concurso de Robótica 2026

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*Busca Impulsar el Talento de Niños y Jóvenes en la Tecnología

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio de 2026.- La Ciudad de Tapachula será nuevamente el punto de encuentro para estudiantes, académicos y entusiastas de la tecnología con la realización del 23º Concurso de Robótica Tapachula 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio a partir de las 4 de la tarde en la explanada interna del Palacio Municipal.
El patrocinador oficial del evento, Roberto Aguilar Pérez, informó que esta edición busca consolidarse como un espacio de aprendizaje, innovación y convivencia para niños, jóvenes y familias de toda la región del Soconusco.

A lo largo de más de dos décadas, este concurso se ha convertido en una plataforma para despertar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, áreas que actualmente representan una gran oportunidad para el desarrollo económico y la competitividad de la región.
Entre las novedades de este año destaca la presentación de demostraciones de “soccer robot”, una modalidad que podría convertirse en categoría oficial en futuras ediciones debido al creciente interés mostrado por diversas instituciones educativas. Asimismo, universidades y academias especializadas exhibirán proyectos innovadores, entre ellos robots con características inspiradas en insectos.
En el concurso participarán instituciones como el Tecnológico Nacional de México Campus Tapachula, la Universidad Politécnica de Tapachula, la Universidad Maya y el CONALEP de Tuxtla Chico, además de academias privadas y centros de formación tecnológica.
Los organizadores destacaron que la entrada será totalmente gratuita y que los asistentes podrán participar como observadores o competidores. Además, habrá premios económicos para las distintas categorías, trofeos y actividades recreativas para el público.
Aguilar Pérez señaló que uno de los principales objetivos es acercar la tecnología a estudiantes de comunidades urbanas y rurales. Por ello, durante todo el año realizan talleres gratuitos en escuelas secundarias, preparatorias y telebachilleratos de diversos municipios, donde los jóvenes tienen la oportunidad de construir y conservar sus propios robots.
Finalmente, hizo una invitación a las familias del Soconusco para asistir al evento y conocer de cerca el talento de las nuevas generaciones, demostrando que la educación tecnológica puede convertirse en una herramienta clave para impulsar el desarrollo social, la innovación y la economía de la región. EL ORBE/ JC

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