Destaca Sheinbaum Inversión Millonaria en Programas del Bienestar

Conmemora el Día de la Marina Nacional Desde Lázaro Cárdenas, Michoacán

Ciudad de México; 1 de Junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se invierten más de un billón de pesos en los Programas de Bienestar, los cuales, destacó, se entregan de forma directa a la población por medio del Banco del Bienestar.

«Son más de un billón que están destinando a los Programas de Bienestar de apoyo directo a la gente a través del Banco de Bienestar», dijo en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa presidencial, Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, destacó que, con una inversión de 526 mil 508 millones de Pesos, son más de 13.6 millones de adultos mayores que reciben la Pensión de Adultos Mayores.



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Indicó que 2.7 millones de mujeres reciben la pensión Mujeres Bienestar y el cual tiene una inversión de 56 mil 969 millones de Pesos; y destacó que un millón 836 mil 582 personas reciben la Pensión de Personas con Discapacidad.La secretaria de Bienestar resaltó que 416 mil 860 personas reciben el apoyo del Programa Sembrado Vida, y el programa de Madres Trabajadoras apoya a 217 mil beneficiarias con una inversión de 3 mil millones de Pesos.«Los Programas de Bienestar van más allá de números y es muy difícil que con los simples números se puede entender todo lo que significa todo lo que implica para la vida de las personas», dijo.Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a la fecha a 3.5 millones de jóvenes -de los cuales en su mayoría son mujeres- y el cual cuenta con una inversión de 168 mil millones de Pesos.Pamela López Ruiz, directora general del programa «La Escuela es Nuestra», indicó que este programa tiene una inversión para este año de 26 mil millones de Pesos, con los cuales se busca una atención para más de 78 mil planteles y que beneficiará a 8.9 millones de alumnas y alumnos.Son Tiempos de Definiciones, de Defender laSoberanía Nacional: Claudia SheinbaumEn el Día de la Marina Nacional, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que son tiempos de definiciones y de defender la soberanía ante intereses externos, al mismo tiempo que reconoció a los secretarios de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, por su honestidad y defensa de la patria.“Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior. Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes, tiene instituciones patrióticas como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional. ¡Que viva la Secretaría de Marina Armada de México! ¡Que viva nuestra soberanía marítima! ¡Que viva México!”, afirmó desde el Buque Usumacinta.La Jefa del Ejecutivo Federal extendió el reconocimiento a las mujeres y hombres que integran la Marina Nacional, por servir a México con honor, disciplina, patriotismo y entrega para defender las costas, proteger los mares, auxiliar a la población en momentos de emergencia y contribuir al desarrollo de la nación.Recordó que la Marina amplió sus funciones con la llegada de la Cuarta Transformación y hoy en día se encarga de la administración de los puertos nacionales, de las aduanas a cargo de estos puertos, la administración del Tren Interoceánico, la protección de las rutas marinas, la modernización y la rehabilitación de ríos.Como parte de la ceremonia protocolaria, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta a 18 buques que fueron abanderados, entregó condecoraciones a personal mercante y naval, y encabezó los honores fúnebres a elementos caídos en el cumplimiento de su deber.El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó la creación de la nueva jefatura de Operaciones Navales y la subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios para fortalecer la estructura de la institución y mejorar las operaciones navales, que permitirán defender los mares y garantizar la soberanía nacional. Boletín Oficial