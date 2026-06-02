EEUU Imputa Cargos Contra General Mérida Sánchez

*Narcotráfico, Posesión de Armas y Conspiración.

Ciudad de México; 1 de Junio de 2026.- El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, tendrá su audiencia inicial este lunes en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, presidida por la jueza de Distrito, Katherine PolkFailla.

Mérida Sánchez fue uno de los 10 funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos y acuerdos de poder con el Cártel de Sinaloa. Pero, ¿de qué delitos específicamente está acusado el general Mérida?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Mérida Sánchez de haber aceptado sobornos por parte de «Los Chapitos», pagos estimados en 100 mil Dólares al mes, por supuestamente brindar información privilegiada sobre operativos comandados por las fuerzas del orden federal.

¿Quién es Mérida Sánchez?

El general Gerardo Mérida Sánchez fue uno de los tantos militares en retiro que Audomaro Martínez Zapata, extitular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), movió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a estados con alta incidencia criminal y finalmente colocándolo como secretario de Seguridad de Sinaloa en 2022.

Al general Audomaro Martínez se le reconoce por ser cercano al expresidente López Obrador desde el inicio de su carrera política en Tabasco. En 2006, el entonces jefe de Gobierno capitalino lo nombró jefe de su seguridad personal en la campaña presidencial.

Gerardo Mérida cuenta con una doble licenciatura en la Escuela Superior de Guerra, una en Derecho y la otra en Administración Militar; y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. Además, estaba estudiando el doctorado en Derecho.

¿Qué delitos le imputan a Mérida Sánchez?

En concreto, al general Mérida Sánchez se le están imputando tres delitos:

*Conspiración para importar narcóticos.

*Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

*Conspiración para poseer dicho armamento

El pasado 20 de mayo, EL UNIVERSAL publicó la confirmación por parte de fuentes castrenses de que Mérida Sánchez funcionaba como alfil del general Audomaro Martínez Zapata en estados conflictivos por la presencia de crimen organizado.

Así, encabezó las tareas de la Secretaría de la Defensa Nacional en estados como Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Puebla y, finalmente, Sinaloa, pero ahí como Secretario de Seguridad y no como mando del Ejército.Sun