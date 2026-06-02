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Reportan Nuevo Incendio en Refinería de Salina Cruz

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Oaxaca, Oax.;1 de Junio.- La noche de ayer se registró un nuevo incendio en la refinería «Antonio Dovalí Jaime» de Salina Cruz, Oaxaca. De manera extraoficial, se detalló que se registró en una de las torres de enfriamiento.
Autoridades de protección civil informaron que al parecer el incendio se originó en una de las torres que explotó hace aproximadamente un mes, el 11 de mayo de 2026.
La conflagración en la refinería de Salina Cruz se pudo observar desde diferentes zonas de este puerto de la región del Istmo de Tehuantepec. Las llamas y el humo formaron una columna visible a decenas de kilómetros de distancia.
Cerca de donde ocurrió el incendio se encuentran zonas habitacionales. Los incendios en la refinería, como el ocurrido el pasado 11 de mayo, y el que ocurrió la noche de ayer, han generado alarma entre la población oficial.
Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido ningún comunicado o ficha informativa sobre este nuevo incidente, el cual fue controlado la misma noche de ayer; según autoridades estatales, no se reportan personas lesionadas o fallecidas
En el incendio del pasado 11 de mayo, Pemex confirmó el fallecimiento de uno de sus empleados, mientras recibía atención médica especializada durante su traslado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad de México; otros cinco resultaron con lesiones graves.Sun

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