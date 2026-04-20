Fiscal Atiende a Familiares de Beany y Reafirma Compromiso de Justicia en Tapachula

Tapachula, Chiapas 20 de Abril.– En un acto de acercamiento institucional, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, salió al exterior de las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa para dialogar directamente con familiares y amigos de la joven Beany Guadalupe Lozano García, quienes se manifestaban de manera pacífica para exigir justicia.

Durante el encuentro, el fiscal pidió confianza en el trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), al asegurar que peritos especializados y agentes del Ministerio Público continúan integrando la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer el caso y dar con el presunto responsable.

Explicó que un grupo especial ha sido asignado exclusivamente para atender este feminicidio, enfocado tanto en el avance de las indagatorias como en la localización y captura del implicado. Asimismo, reiteró que no habrá impunidad, al señalar que esa es la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en todos los casos de violencia, especialmente los relacionados con mujeres.

Por su parte, los familiares de la joven reconocieron la apertura al diálogo por parte de la autoridad, aunque insistieron en la necesidad de resultados concretos en el corto plazo. Señalaron que continuarán vigilantes del proceso y mantendrán la exigencia de justicia hasta que el caso sea resuelto.

En ese contexto, convocaron a una nueva movilización para este jueves, partiendo del parque central Miguel Hidalgo hacia las instalaciones de la fiscalía ubicadas sobre el bulevar Akishino, con el propósito de mantener visible la exigencia social y evitar que el caso quede en el olvido.

Este hecho refleja no solo el dolor de una familia, sino también la demanda colectiva de una justicia más ágil y cercana, en un entorno donde la violencia de género continúa siendo una preocupación social que requiere atención integral y acciones contundentes por parte de las instituciones. EL ORBE/ Mesa de Redacción.