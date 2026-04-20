Familiares de Víctima de Feminicidio Protestan en Tapachula; Exigen Justicia y Atención de Autoridades

• Denuncian lentitud en el proceso y falta de apertura en la Fiscalía; advierten impacto social ante la impunidad en casos de violencia de género.

Tapachula, Chiapas 20 de Abril del 2026.- Este lunes, familiares de una joven víctima de feminicidio se manifestaron de manera pacífica frente a las instalaciones de la Fiscalía de la zona costa en Tapachula, para exigir avances en la investigación y la detención del presunto responsable.

Encabezados por Roberto Cruz, tío de la joven Beani Guadalupe Lozano García, los inconformes señalaron que, a más de dos semanas del fallecimiento de la víctima —quien fue atacada con arma de fuego el pasado 6 de abril y murió el 17 del mismo mes—, no se ha logrado la captura del agresor, pese a que existe una orden de aprehensión.

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Durante la protesta, los familiares lamentaron que las instalaciones de la Fiscalía permanecieran cerradas al momento de su llegada, lo que interpretaron como una falta de sensibilidad ante su demanda de justicia. “Venimos de manera pacífica a pedir que nos escuchen, que este caso no quede impune como muchos otros”, expresaron.

Además de la detención del presunto responsable, los manifestantes solicitaron la emisión de la ficha de búsqueda correspondiente, al considerar que esto permitiría ampliar las acciones para su localización.

El caso ha generado preocupación entre la ciudadanía, ya que refleja los retos que aún persisten en el acceso a la justicia en temas de violencia de género. La percepción de lentitud en los procesos y la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades contribuyen a un clima de desconfianza social.

Desde una perspectiva económica, este tipo de situaciones también impacta en la estabilidad de las familias afectadas, quienes enfrentan gastos legales, traslados y la interrupción de sus actividades productivas, además del daño emocional irreparable.

Los familiares reiteraron su llamado a las autoridades para actuar con prontitud y garantizar que el caso no quede en la impunidad, subrayando que su exigencia no solo es por su familiar, sino para evitar que se repitan hechos similares en la entidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.