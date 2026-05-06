Fortalecer el diálogo con empresarios impulsa el desarrollo de Tapachula: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 6 de mayo de 2026.

Con el objetivo de fortalecer la comunicación y construir acuerdos que impulsen el desarrollo económico de la región, el presidente municipal, Yamil Melgar, sostuvo un encuentro con integrantes de la Coparmex Costa de Chiapas, encabezados por su presidenta, Martha Yamel Moisés Ceja, así como empresarios y representantes de diversos sectores productivos del municipio.

Durante la reunión mensual de socios, celebrada en el Centro de Convenciones de Tapachula, participaron representantes de los sectores hotelero, turístico, restaurantero, agroindustrial, aduanal, comercial, educativo, inmobiliario, de servicios, construcción, transporte y producción.

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En el encuentro se abordaron temas prioritarios para el municipio como la recolección de basura y el relleno sanitario, alumbrado público, rehabilitación integral de calles, bacheo, seguridad pública y el abastecimiento de agua potable a través de COAPATAP.

Yamil Melgar destacó que escuchar a quienes todos los días generan inversión, empleo y movimiento económico en la ciudad, es fundamental para seguir construyendo un municipio con visión de futuro.

“El desarrollo de Tapachula requiere unidad, comunicación y apertura. Hoy más que nunca debemos trabajar de la mano con quienes impulsan la economía local y creen en el potencial de nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

Asimismo, subrayó que Tapachula continúa consolidándose como la capital económica de Chiapas gracias al trabajo coordinado entre sociedad, empresarios y gobierno.

Por su parte, la presidenta de Coparmex Costa de Chiapas, Martha Yamel Moisés Ceja, reconoció la disposición del Ayuntamiento para mantener canales de comunicación abiertos y cercanos con el sector productivo.

En la reunión participaron el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Gallegos; el secretario de Obras Públicas, William Penagos; el secretario de Economía y Turismo, Jorge Vega; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes; así como la directora de Asuntos Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo.

El Ayuntamiento de Tapachula reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con todos los sectores productivos y sociales para fortalecer el desarrollo, la inversión y la transformación del municipio.