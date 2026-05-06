Poder Judicial fortalece cultura de la prevención; participan sedes judiciales en Simulacro Nacional 2026

Como parte del compromiso institucional con la protección y seguridad de las y los trabajadores judiciales, así como de las personas usuarias, el Poder Judicial del Estado de Chiapas participó en el Primer Simulacro Nacional 2026 con hipótesis de sismo de 8.2 grados, realizado de manera simultánea conforme a las disposiciones nacionales, en los edificios de la sede central en Tuxtla Gutiérrez y en los distintos distritos judiciales de la entidad.

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Con estas acciones, impulsadas desde la presidencia que encabeza el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, el Poder Judicial refrenda su compromiso de promover espacios laborales seguros y fomentar la participación responsable en el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, lo que contribuye al bienestar y protección de la familia judicial.

En este ejercicio preventivo participaron la consejera y consejeros de la Judicatura, así como titulares y personal de áreas jurisdiccionales y administrativas, atendiendo los protocolos de evacuación y seguridad establecidos, de acuerdo a las indicaciones de la Coordinación de Protección Civil y Medio Ambiente de la casa de la justicia.