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“LA MÚSICA Y LOS VALORES UNEN A MÉXICO Y COREA DEL SUR”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

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Tarjeta informativa 16 /2026

“LA MÚSICA Y LOS VALORES UNEN A MÉXICO Y COREA DEL SUR”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM RECIBE A BTS EN PALACIO NACIONAL

* De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se registró una afluencia de cerca de 50 mil personas en el Zócalo capitalino y el evento concluyó sin incidentes

Ciudad de México, 6 de mayo de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al grupo BTS, cuyos integrantes saludaron desde un balcón a las 50 mil personas que asistieron al Zócalo capitalino.

“Con una hermosa sencillez BTS saludó a su ‘A.R.M.Y’ y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el Zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”, informó a través de sus redes sociales.

La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció a la agrupación como una de las más queridas por las y los jóvenes de México. “La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, agregó.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) el evento concluyó sin incidentes, gracias a que se implementó un operativo interinstitucional que salvaguardó la integridad de los 50 mil asistentes y de la ciudadanía en general.

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