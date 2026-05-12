Eduardo Ramírez destaca el papel de las maestras y los maestros en la transformación de Chiapas

• Encabezó la entrega de medallas a docentes de los subsistemas federal y estatal con 25, 30, 40 y 50 años de servicio

En el marco de la celebración del Día de la Maestra y el Maestro, bajo el lema Educar es transformar, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de medallas a docentes de los subsistemas federal y estatal con 25, 30, 40 y 50 años de servicio, donde manifestó su agradecimiento por la labor que realizan en favor de la educación. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA reconoce la vocación y el esfuerzo con los que acercan el conocimiento a las comunidades, contribuyendo así a la construcción de un Chiapas y un México con mayor igualdad y bienestar.

“Son hacedores de la patria y tejedores de nuestra nación, porque llegan hasta el último rincón para educar. Los valoramos enormemente porque desde su etapa de juventud, llenos de emociones, se van a los centros de trabajo a construir su carrera magisterial. La maestra y el maestro representan la extensión del humanismo, porque llevan el conocimiento para que los pueblos salgan adelante. Gracias, porque sin educación no hay prosperidad ni transformación”, expresó.

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En ese contexto, el mandatario resaltó la sensibilidad y disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender, conforme a derecho, las peticiones del sector educativo. Explicó que su administración trabaja de manera coordinada con las autoridades federales y mantiene una relación de diálogo permanente y armonioso con las Secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el propósito de responder a las necesidades y garantizar justicia laboral al magisterio chiapaneco.

Asimismo, Ramírez Aguilar instruyó a la Secretaría de Educación estatal a establecer una agenda común para que los días 15 de cada mes se reconozca y honre el desempeño de las y los docentes. En este sentido, sostuvo que una de las prioridades es generar las condiciones necesarias para que se sientan orgullosos de su profesión, ejerzan su labor con seguridad y vivan en paz en sus comunidades. También les convocó a sumarse al programa de alfabetización Chiapas Puede, con el objetivo de contribuir a que más personas aprendan a leer y escribir.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, felicitó al magisterio chiapaneco y reconoció su compromiso y grandeza en favor de la educación. Señaló que las y los docentes no solo transmiten conocimientos, sino que también forman valores y principios. Añadió que una de las principales problemáticas actuales es la pérdida de valores, por lo que el gobierno de la Nueva ERA impulsa el fortalecimiento de la formación cívica y ética en los programas educativos, con enfoque en derechos humanos e interculturalidad.

En representación de las y los docentes homenajeados, Marilú Sarmiento Chanona agradeció al gobierno de Eduardo Ramírez por este reconocimiento y destacó la vocación de servicio de quienes durante 25, 30, 40 y 50 años dedicaron su vida a enseñar, orientar y transformar generaciones. Subrayó que el verdadero legado de las maestras y los maestros no concluye con la jubilación. “Continúa viviendo en cada estudiante que aprendió a pensar, en cada profesionista que descubrió su camino y en cada ser humano que comprendió el valor de la responsabilidad, la solidaridad y el esfuerzo”, afirmó.

Estuvieron presentes el titular de la Oficina de Enlace Educativo en el estado de Chiapas, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano; el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Sección 40 Chiapas, Angelino Caamal Mena; el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Sección 7, Julio César Luna Moreno; el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla, así como maestras y maestros homenajeados, entre otras personas invitadas.