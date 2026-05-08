ARIES: (21 marzo-20 abril) Te verás envuelto en un protagonismo absoluto donde el éxito dependerá de tus propias decisiones; tu punto de vista será una influencia determinante.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Lo que has definido para tu porvenir se concreta de manera crucial; gracias a tus antecedentes de esfuerzo, las tendencias de tu futuro adquieren hoy una forma clara.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Encontrarás un entendimiento profundo con quienes comparten tu propósito de vida; esta apertura cambiará por completo tu percepción y le dará un nuevo rumbo.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Sacude las bajas vibraciones que intentaban estancarte en la queja, impulsándote a concentrarte en oportunidades que generan una motivación profunda.

LEO: (23 julio-22 agosto) Regresa al presente un recuerdo con un fuerte antecedente; el pasado regresa como una sombra que demanda tu atención. El objetivo es que rescates la sabiduría.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Es el momento de soltar y comprender que para renovarte es preciso desechar lo inservible; trabaja en desprenderte de lo material y de los apegos antiguos.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Prepara el escenario perfecto para compartir momentos inolvidables con la pareja ideal. La armonía entre ambos activará el chakra del amor.

ESCORPIÓN: (23octubre-21noviembre) Es un periodo estratégico para actualizarte y volverte más competitivo en tu profesión; busca ese entrenamiento o conocimiento específico.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Nuevas prioridades atrapan tu atención, moviéndote hacia actividades y vivencias que nutren lo más profundo de tu ser.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) El universo se dispone a escuchar tus plegarias y acomodar las circunstancias para cumplir tus deseos; aprovecha este instante sagrado.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Lograrás ver las verdaderas intenciones detrás de la hipocresía; es un momento ideal para utilizar protecciones contra la envidia y el mal de ojo.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Las personas que te rodean en este instante son clave por el gran entendimiento que comparten contigo; te mostrarás como una anfitriona excepcional. SUN