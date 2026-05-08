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Liga de Futbol Envida Invita a su Nueva Temporada 2026

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*Categoría Libre Varonil

Tapachula, Chiapas.- La Liga de Futbol Envida, que preside Eduardo Pérez Ruiz, invita a participar en su nuevo Torneo de Liga 2026 en la categoría Libre Varonil, a todos los clubes, colonias, ejidos, cantones, universidades, preparatorias, empresas privadas, e instituciones públicas.
Los requisitos son contar con 25 elementos por cada equipo, nombrar un representante y un subrepresentante, quienes tendrán voz y voto en cada asamblea, la cual se llevará a cabo los días martes a la 5:30 de la tarde.
Los encuentros se disputarán los días domingos en los campos 1, 4, 5, y 10, a partir de las 8 de la mañana, y los árbitros serán designados por la directiva organizadora.
Los primeros 8 equipos de la tabla general jugarán la liguilla en busca del título liguero 2026, y para mayores informes llamar al celular 962-157-08-37.EL ORBE/Virgilio Cruz Miranda

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