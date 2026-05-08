Miguel Herrera Inicia su Tercera Etapa Como DT de Atlante

Ciudad de México, mayo 7.- Después del fracaso que vivió en el equipo nacional de Costa Rica, el estratega Miguel Herrera asumió el reto de dirigir al Atlante en su regreso a la Primera División del futbol mexicano. Una revancha en la que, aún con presupuesto limitado, buscará que los Potros de Hierro construyan una competitividad entre los dieciocho equipos de la Liga MX.

«El último fracaso con Costa Rica me dolió muchísimo. Lo he dicho: es el más grande que he tenido, pero no eres el mejor del mundo cuando estás ganando. Ni eres el peor. Hay que levantarse de las derrotas y los fracasos. Qué mejor forma de hacerlo con el equipo de mis amores», aseveró en conferencia de prensa.

En su presentación, «El Piojo» Herrera inició oficialmente su tercera etapa al frente del equipo y prometió regresar al sendero del triunfo con el Estadio Banorte como escenario, donde compartirá «casa» con América y Cruz Azul.

Pese a que el proyecto es ambicioso, la directiva del Atlante reconoció que su presupuesto no será tan amplio para el Apertura 2026. En la búsqueda de que la escuadra azulgrana sea competitiva, Miguel Herrera prometió que «vamos a sacar lo mejor que podamos con el recurso que tengamos» y adelantó que el entrenador Federico Vilar se integrará a su cuerpo técnico.

«Debemos demostrar que estamos bien. Y que estamos vigentes. […] El equipo ya logró el sueño de volver a la Primera División, y yo estoy encantado de volver a este proyecto. Ha sido un equipo golpeado, pero su afición siempre ha estado ahí. Fueron nómadas. Ahora regresaron a donde deben de estar, de donde nunca debieron haber salido. Ahora toca tratar de que reflejen en la cancha lo que han sacrificado», sentenció el director técnico.

Después de doce años, Atlante regresará a la Primera División del futbol mexicano a partir del torneo Apertura 2026. Un espacio de donde, de acuerdo a la directiva y sus aficionados, «nunca debió haberse ido». SUN