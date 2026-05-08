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Funeraria Ángeles Sepulta al Deportivo Nayloye

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Huixtla, Chiapas.- La potente escuadra de Funeraria Ángeles no tuvo problemas para sumar 3 puntos más en lo que va de la temporada 2026, en la femenil libre de la liga de futbol Fraldo, a cargo de Francisco Lucas Godínez, al vencer 11 a 0 al Deportivo Nayloye, el pasado domingo por la tarde, en el campo uno.

Las acciones estuvieron movida desde la primera parte, donde Funeraria Ángeles fue imponiendo condiciones en la cancha y adelantarse en los cartones 5-0, con 2 goles de Nadia Cueto, Valeria Bautista y uno de Karina López.
En la segunda parte, Nayloye intentó equilibrar un poco las acciones, pero sus rivales estaban crecidas y con una zaga bien ubicada y capitaneada por Joss, terminan ganando 11-0, con 3 tantos de Dayana Tolentino, doblete de Nadia Cueto y Valeria Bautista, y uno de Xóchitl Paz. EL ORBE/Virgilio Cruz

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