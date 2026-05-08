Niñeces Interrumpidas: Violencias de Niños, Niñas y Adolescentes

Paola Andrea Salazar Carreño

(Asistente de Investigación Programa de Seguridad Ciudadana. Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México)

El día del niño y la niña el 30 de abril nos convoca a revisar el cumplimiento de las garantías plenas de más de 38.2 millones de personas entre 0 y 17 años que representan el 30.4% de la población total del país.

En 2024, Se calculaba que 14 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en situación de pobreza; y, 2.7 millones en pobreza extrema en 2024. El 55.6% del total de esta población presentó carencias por acceso a seguridad social; 35.7% carencia por acceso a servicios de salud; 11.6% carencia por calidad y espacios de vivienda; y, más del 10.6% de rezago educativo [1].

¿Tiene que ver esto con la violencia que se ha incrementado desde 2015 para esta población? En noviembre de 2025 se registraban 1.991 niños, niñas y adolescentes muertas por homicidio; 565 murieron con arma de fuego; 10.707 fueron reportados por desapariciones y 2.856 seguían sin ser localizados.

Algunas de estas desapariciones tienen que ver con el reclutamiento forzado por parte de agrupaciones delictivas: se calculó que entre 145 mil y 250 mil están en riesgo de ser reclutados en grupos delictivos; además, entre 388 y 1084 fueron privados de la libertad por delitos que suelen involucrar la delincuencia organizada.

Estas cifras ponen en duda la eficacia de los programas sociales orientados a prevenir el aumento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, pues las tendencias se han venido incrementando desde 2015 hasta hoy.

¿Cuáles han sido las posibles fallas de diseño de estos programas en un sexenio marcado por la inversión de recursos millonarios dirigidos a esta población? La pregunta parece simple pero no es así, representa la importancia de la evaluación y monitoreo desde el Estado de los programas para hacer los ajustes pertinentes y mejorar la eficacia en los problemas que pretende resolver.

Para poner un ejemplo, en 2021 se publicó un Informe que analizaba la problemática del reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes se identificaron factores de riesgo a nivel individual, familiar, comunitario y social y áreas de oportunidad para rediseñar la política de prevención de violencias, incluso se generaron recomendaciones para tipificar el reclutamiento como un delito en el Código Penal y mejorar los registros de este hecho, al día de hoy no se ha avanzado mucho, pese a la crisis.

Este ejemplo, refleja el cortocircuito que a veces encontramos entre las propuestas de instituciones públicas, los diagnósticos y propuestas de la sociedad civil; y, la responsabilidad del Estado por abrir espacio para construir con las organizaciones sociales soluciones oportunas.

Justamente la Segunda Convocatoria de Buenas Prácticas de Seguridad Ciudadana impulsada por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, CDMX, pretenderá en el segundo semestre del año, identificar aquellas propuestas efectivas que permiten demostrar cómo la colaboración entre varios actores privados, públicos, comunitarios es fundamental para abordar la complejidad de los fenómenos de violencia justamente para prevenirlos eficaz, oportuna e integralmente.

No hay que comenzar de cero, es posible tener en cuenta las buenas prácticas para identificar los avances e impactos en la ruptura del ciclo de violencias que afecta a los niños, niñas y adolescentes.

La mejor manera de celebrar la niñez es escuchar las voces de quienes enfrentan la violencia diaria y de los actores que trabajan para atender necesidades y garantizar derechos, sólo de esta manera, es posible garantizar una mejor vida y oportunidades para quienes representan el presente y futuro de esta sociedad.Sun