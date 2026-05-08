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El Potrillo, Banda MS y Los Tucanes… Encabezan el Festival Arre 2026

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El Festival Arre regresa al lugar que lo vio nacer, la Ciudad de México y esta vez con un elenco de primera. Este 2026, el evento de música regional celebra su tercera edición y hace apenas algunos minutos revelaron los nombres de los artistas que se presentarán en el escenario.
A la cabeza del cartel se encuentra Alejandro Fernández «El Potrillo», además de la Banda MS y Los Tucanes de Tijuana, íconos de la música mexicana. Para completar el elenco está Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Grupo Cañaveral, Los dos carnales, El Mimoso, Los Plebes del rancho y Mi banda el mexicano, entre otros.
El festival Arre se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la preventa arrancará este 13 y 14 de mayo para clientes HSBC. SUN

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