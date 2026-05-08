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Miley Cyrus Tendrá su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

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Miley Cyrus ya tiene asegurado su lugar en Hollywood: la cantante y actriz estadounidense recibirá oficialmente una estrella en el Paseo de la Fama. El anuncio fue dado a conocer por Variety. La ceremonia está programada para el próximo viernes 22 a las 11:30 horas, tiempo del Pacífico, en Los Ángeles.
Durante 2025, la intérprete ya había compartido su emoción por formar parte de las personalidades reconocidas por la Cámara de Comercio de Hollywood y recordó cómo eran sus primeros días en la ciudad antes de alcanzar la fama.
“Cuando llegué a Los Ángeles desde Nashville siendo niña, mi familia se hospedaba en un hotel en Hollywood Boulevard, y yo salía a caminar por la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía. Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Óscar y artículos de Marilyn Monroe”. Miley continuó expresando que ahora ser inmortalizada en el bulevar de las estrellas se siente como un sueño.
“Este momento perdurará para siempre, gracias a todos en mi vida que lo hicieron posible. Me siento agradecida de compartir esta estrella con ustedes”. En el evento participarán la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora Donatella Versace, quienes ofrecerán unas palabras durante la ceremonia, además de Ellen K, personalidad de iHeartMedia.
La entrega será transmitida a través de la página oficial «Hollywood walk of fame». La productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez, señaló: “Miley se merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento”. SUN

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