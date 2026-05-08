Miley Cyrus ya tiene asegurado su lugar en Hollywood: la cantante y actriz estadounidense recibirá oficialmente una estrella en el Paseo de la Fama. El anuncio fue dado a conocer por Variety. La ceremonia está programada para el próximo viernes 22 a las 11:30 horas, tiempo del Pacífico, en Los Ángeles.
Durante 2025, la intérprete ya había compartido su emoción por formar parte de las personalidades reconocidas por la Cámara de Comercio de Hollywood y recordó cómo eran sus primeros días en la ciudad antes de alcanzar la fama.
“Cuando llegué a Los Ángeles desde Nashville siendo niña, mi familia se hospedaba en un hotel en Hollywood Boulevard, y yo salía a caminar por la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía. Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Óscar y artículos de Marilyn Monroe”. Miley continuó expresando que ahora ser inmortalizada en el bulevar de las estrellas se siente como un sueño.
“Este momento perdurará para siempre, gracias a todos en mi vida que lo hicieron posible. Me siento agradecida de compartir esta estrella con ustedes”. En el evento participarán la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora Donatella Versace, quienes ofrecerán unas palabras durante la ceremonia, además de Ellen K, personalidad de iHeartMedia.
La entrega será transmitida a través de la página oficial «Hollywood walk of fame». La productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez, señaló: “Miley se merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento”. SUN
Miley Cyrus Tendrá su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
Miley Cyrus ya tiene asegurado su lugar en Hollywood: la cantante y actriz estadounidense recibirá oficialmente una estrella en el Paseo de la Fama. El anuncio fue dado a conocer por Variety. La ceremonia está programada para el próximo viernes 22 a las 11:30 horas, tiempo del Pacífico, en Los Ángeles.